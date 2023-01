Angelus | Papa esorta a festeggiare il “compleanno della fede”

Vatican News - Italiano

'Noi tante volte abbiamo un'idea ristretta di giustizia - ha sottolineato ilall'- e pensiamo che essa significhi: chi sbaglia paga e soddisfa così il torto che ha compiuto. Ma la ...Per favore, non dimentichiamoli' ha dettoFrancesco al termine dell'ai fedeli in piazza San Pietro. 'Oggi, vedendo la Madonna che porta il bambino nel presepio, che lo allatta, penso ... Francesco all'Angelus: è un dono trovare la grandezza nella piccolezza Papa Francesco ha esortato a non dimenticare "i nostri fratelli che soffrono tanto per la guerra" in Ucraina, che hanno trascorso il "Natale in guerra, senza luce, senza caldo". Il Pontefice ha inoltr ...Papa Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato le sofferenze del popolo ucraino in questo Natale ...