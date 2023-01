Angelus 8 gennaio | Papa Francesco | “Preghiamo per le mamme ucraine e russe”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nella giornata in cui la Chiesa celebra il Battesimo di Gesù il messaggio di, prima dell’, è dedicato all’importanza di questo Sacramento. Dopo aver concesso la sua solenne benedizione al termine della Preghiera dell’Angelo, il Santo Padre torna a rivolgere il suo accorato pensiero alle vittime della guerra. L’82023 ricade per la Chiesa il giorno in cui si celebra il Battesimo di Gesù nelle acque del fiume Giordano. Si tratta di un momento importante nella vita terrena del Signore, che arriva quasi alla fine del suo percorso sulla Terra e indica quanto non esista un tempo preciso e predefinito per scegliere la fede. Per i Cristiani, infatti, il Battesimo è il momento in cui si diventa tali e si riceve lo Spirito Santo, liberati dal peccato originale. In questa giornata importante ...