Amici | un’amata ex ballerina del talent è entrata nel cast del musical “Moulin Rouge” a Broadway

(Di domenica 8 gennaio 2023) I fedelissimi spettatori delshow di Canale 5 didi Maria De Filippi certamente ricorderanno Lauren Celentano. Laamericana, originaria di Cheshire, in Connecticut, è stata protagonista della diciassettesima edizione, nel 2018. All’epoca, vinse il primo posto nella categoria ballo battendo il collega Bryan Ramirez. Inoltre, si qualificò quarta nella finalissima, vincendo il premio della critica assegnato dalla giuria e sponsorizzato Vodafone. Sebbene17 l’abbia vinto Irama, anche Lauren ha ottenuto una buona dose di soddisfazioni lavorative a seguito dell’esperienza televisiva. Dopo aver rifiutato di entrare nel corpo di ballo dei professionisti del programma, si è trasferita a New York, con l’obiettivo di diventare una star di. La Celentano, a cinque anni di ...

