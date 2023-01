Amici 22 | puntata 8 gennaio 2023 | due eliminazioni | classe sotto shock

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8, su Canale 5 andrà in onda una nuovadi22, la prima dopo la pausa natalizia. Comincerà come sempre alle 14.00 in punto, e dalle anticipazioni trapelate da alcuni presenti tra il pubblico, sappiamo che sono successe molte cose scioccanti: in primis l’eliminazione di Rita Pompili da parte della sua maestra Alessandra Celentano e di Cricca da parte della sua professoressa Lorella Cuccarini, che gli ha preferito il contestatissimo Niveo.22, eliminazione a sorpresa: via dalla scuola Rita Pompili e Cricca Anche Alessandra Celentano è stata in dubbio tra Rita Pompili e Gianmarco Petrelli, ma alla fine ha deciso di mandare via dalla scuola la prima perché più bassa in classifica. L’eliminazione di Rita ha lasciato a bocca aperta i ...