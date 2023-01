Amici 22 | Cricca perde la sfida immediata e viene eliminato

(Di domenica 8 gennaio 2023)lacontro Jore eda22: il resto della classe scoppia in lacrime. L'articolo proda Novella 2000.

Tag24

Dopo la pausa natalizia, il talent showè pronto a tornare. Oggi infatti su Canale 5 va in onda la prima puntata del 2023, scopriamo ...prenderà la decisione di mettere in sfida il cantante,...Quando al serale mancano ormai solo una manciata di settimana,continua a delinearne il cast mandando via un cantante ed una ballerina. Gli eliminati della prima puntata del 2023 sono(... Giovanni Cricca: età, vita privata e famiglia del cantante eliminato da ... Cricca ha perso la sfida contro Jore, un nuovo allievo, ed è stato costretto a lasciare la scuola di Amici: “Sono andato storto a Rudy, mi ha ...Chi è Jore, il cantante che ha preso il posto di Cricca ad Amici 22 Ecco cosa ha fatto e dove l'abbiamo già visto ...