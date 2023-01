Amici 22 | Alessandra Celentano elimina Rita Pompili | “Rispetto” È polemica

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’zione diad22 è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella puntata di oggi del talent show., trovandosi dinanzi ad una scelta tra lei e Gianmarco Petrelli, ha deciso di far lasciare la scuola alla ragazza, scatenando non poche polemiche. Le parole di: “Non mi hai mai deluso” La maestra di danza classica oggi ha dovuto compiere una difficile scelta e con grande dispiacere ha dovuto mandare a casa uno dei suoi ballerini. Queste le parole che hanno accompagnato quel momento così sofferto: “Io penso che sia anche una questione di chiarezza e dinei vostri confronti, prendendomi le mie responsabilità delle decisioni che prendo. A questo punto senza girarci ...