Amadeus | “A Sanremo insieme Al Bano | Ranieri e Morandi”

(Di domenica 8 gennaio 2023)– foto di Assunta Servello per Ufficio Stampa RaiROMA – Al, Massimoe Giannisul palco dell’Ariston mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciato oggiintervenendo al Tg1. “Il guaio – ha scherzato – è che ho detto a tutti che saranno unici super ospiti della seconda serata, mercoledì 8 febbraio, e alla fine saranno tutti e treper la prima volta. Così ho rimediato. E’ un grande evento”. “Durante questo mese di gennaio potremo vederci più spesso – ha dettointervenendo al Tg1 – perchè manca poco più di un mese all’inizio del festival esattamente il 7 febbraio. Ci sono notizie importanti da annunciare. Avevo detto che tra gli ospiti ci sarebbero stati grandi cantanti italiani, ed ho combinato un ...

Pochi giorni dopo, in occasione della presentazione de L'anno che verrà su Rai1,ha rotto il silenzio spiegando di aver rivolto un invito alla conduttrice per2020, senza però ...Renato Franco per corriere.itgianni morandi Al Bano, Massimo Rainieri e Gianni Morandi insieme sul palco dell'Ariston mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciatointervenendo al Tg1. 'Il guaio - ha scherzato - è che ho detto ...Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri sono il trio d'eccezione che canterà per la prima volta insieme a Sanremo sul palco dell'Ariston mercoledì 8 febbraio ...A circa un mese dall'inizio di Sanremo è stato sciolto il nodo relativo ai super ospiti che saranno sul palco dell'Ariston. Si fa così chiarezza su uno dei temi più sentiti… Leggi ...