Altro lutto nel mondo del calcio | M’Bami morto per arresto cardiaco

Tutto Napoli

... non affannatevi, vi prego, in un giro taumaturgico più cheper voi; i vostri figli ... Un abbraccio da un bimbo che continua a vedere la sua infanzia non come uno attraverso la perdita di ...Notizie Calcio -purtroppo nel mondo del calcio: si è spento Modeste M'Bami , ex calciatore protagonista nel campionato francese ma anche con la nazionale del Camerun. Secondo quanto riporta Footmercato, ... Altro lutto nel mondo del calcio: ad appena 40 anni muore l'ex PSG M'Bami Altro lutto nel mondo del calcio, all’età di soli 40 anni è morto Modeste M’Bami a causa di un arresto cardiaco. L’ex nazionale camerunense ha vestito tra le altre le maglie di Marsiglia e Paris Saint ...Proprio il club parigino ha accolto con grande tristezza la notizia sui suoi canali social, mandando le più sentite condoglianze alla famiglia.