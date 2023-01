Almeno 50 ragazzi soccorsi per intossicazione alimentare in un rifugio

(Di domenica 8 gennaio 2023)cinquanta persone soccorse e trasportate in ospedale per una. È accaduto in unalpino nel comune di Argentera, provincia di Cuneo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, in un locale della...

Virgilio

Partita coraggiosa deidi Alessandro Nigro che, nonostante le tante assenze, tengono testa ...sono battuti al meglio ma non hanno saputo sfruttare un paio di buone occasioni per arrivare...E che devo piangere Questa fa ridere, si a meha fatto ridere che ti devo dire. E certo che ... […] Sai che ti hanno urlato Erano deiche l'hanno urlato. Ma secondo te mi invento ... Loreto: bambini e i ragazzi della prima età ricevono la possibilità di sentirsi, almeno per un attimo, anche loro Poliziotti Grosseto: Prima sconfitta dell'Us Grosseto targato patron Giovanni Lamioni che perde di misura allo "Zecchini", 2-1 il risultato finale, contro un ottimo Poggibonsi. I ragazzi di mister Liguori subisc ...Il Catanzaro ha vinto ancora ma il suo tecnico è stato espulso nella gara contro il Taranto per essersi arrabbiato con l’arbitro per le ammonizioni ai suoi calciatori Dopo il successo contro il Tarant ...