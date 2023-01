Almeno 30 intossicati in un rifugio a Cuneo | “Colpa del cibo” Malesseri per giovani delle parrocchie | animatori e preti | tutti all’ospedale

(Di domenica 8 gennaio 2023)30 ospiti di undi Bersezio, nel Comune di Argentera, in provincia di, sono stati soccorsi per un’intossicazione alimentare. Al momento nessuno di loro è in gravi condizioni, masono stati portatiper accertamenti, dove sono arrivati in codice verde. Il fatto è avvenuto nella struttura “La casa alpina“, casa-vacanze che ospita le famiglie didell’unità pastorale Langhe-Carrù. Tra le persone soccorse c’erano moltidegli oratori,e sacerdoti dei Salesiani. Oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In un primo momento l’allarme era partito per una sospetta fuoriuscita di monossido di carbonio, ma dopo le prime verifiche la causa è stata attribuita al ...

Il Fatto Quotidiano

I precedenti in Gambia: 70 i bambini decedutia causa di un'altra azienda farmaceutica ...il produttore di farmaci indiano Maiden Pharmaceuticals Ltd è responsabile della morte di70 ...10 persone sono morte in un incendio in un casinò in Cambogia. Nel rogo all'hotel - casinò ... vicino al confine thailandese, ci sono anche numerosi feriti e, ma secondo fonti locali ... Almeno 30 intossicati in un rifugio a Cuneo: “Colpa del cibo” Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Poipet, 29 dic. (askanews) - Almeno 10 persone sono morte in un incendio in un casinò in Cambogia. Nel rogo all'hotel-casinò Grand Diamond City a Poipet, vicino al confine thailandese, ci sono anche n ...