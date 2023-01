Allerta meteo in Campania | a Casamicciola nuova evacuazione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAscatta unaper i cittadini delle zone a rischio per l’: il comune ha infatti resto noto che, a seguito della dichiarazione digialla, chi vive nelle zone considerate pericolose per il rischio idrogeologico dovrà lasciare la propria abitazione per 24 ore. L’scatterà dalle ore 16 e, come per le occasioni precedenti, i cittadini allontanati per precauzione dalle case potranno recarsi negli alberghi individuati dal Comune per ciascun nucleo familiare o presso parenti o amici. Saranno i vigili urbani a contattare telefonicamente i casamicciolesi che devono lasciare le case indicando l’albergo in cui recarsi; è stato organizzato un servizio navetta da ...