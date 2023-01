Allerta meteo Gialla dalla mezzanotte su tutta la Campania

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso dicon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partiree per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio sull’intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli. Si prevedono temporali anche intensi, venti forti sud-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord-Ovest a partire dal pomeriggio di domani), mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attenzione va posta al rischio idrogeologico. Sono possibili fenomeni come, ad esempio: ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi ...

