“Allegri è tornato a sbracciarsi a bordo campo | un altro segnale del vento nuovo che soffia nella Juve”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Era da tempo chenon si sbracciava così a, durante una partita. Il tecnico dellantus èa farlo ieri, contro l’Udinese. Un atteggiamento che diversi quotidiani, oggi, mettono in risalto, segno del cambiamento che si è registratosquadra. Lo scrive, ad esempio, Filippo Bonsignore sul Corriere della Sera. “Per capire quanto Massimilianotenesse ai tre punti con l’Udinese basta riavvolgere il nastro ai minuti di recupero. Laha appena trovato il vantaggio, c’è da respingere l’assalto finale degli avversari ed è proprio qui che inizia lo show del tecnico. Max urla, si sbraccia, accompagna l’azione dei suoi, si arrabbia per alcune scelte che reputa non consone al momento della partita, esce dall’area ...

