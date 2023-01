Allarme inquinamento | così i cittadini di Roma e Milano possono monitorare il biossido di azoto vicino a casa e a scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’anno si è aperto consmog a, con le centraline dell’Arpa che hanno segnalato valori di PM10 (polveri sottili) oltre il livello di pericolosità e il Comune ha deliberato misure di emergenza come il blocco di auto inquinanti e impianti a biomasse legnose e lo stop al riscaldamento in uffici pubblici che non forniscano servizi essenziali. Per chiedere misure permanenti contro l’e non solo quelle volte a tamponare le emergenze, l’associazioneper l’Aria ha lanciato nella Capitale e ala campagna di monitoraggio partecipato NO2 NO Grazie 2023. L’iniziativa coinvolgerà inella rilevazione, in vari punti delle città, deldi(No2), un inquinante gassoso dannoso per la salute prodotto da ...