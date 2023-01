All' Arechi niente Var per 3' in avvio di ripresa | guasto al monitor a bordo campo

Salernonotizie.it

Niente Var a Salerno per l'avvio di secondo tempo della sfida dell'tra Salernitana e Torino. L'arbitro Colombo, prima del fischio di avvio della ripresa, ha chiamato i due capitani e li ha avvertiti che c'era un guasto al monitor che permette al direttore di ......'' di Salerno. FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA - TORINOSALERNITANA (3 - 5 - 2) " Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia.. ... Salernitana, la squadra arriva all'Arechi: "Concentrazione ma anche volti sereni" - 47' SUBITO SALERNITANA! Spunto di Bonazzoli per Dia, che salta un avversario con uno stop a rientrare e calcia, non impremendo la giusta forza alla sfera, bloccata da Milinkovic-Savici 46' Salernitana ...All'Arechi Torino in vantaggio 1-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Antonio Sanabria al 36'.