Alex Sandro viene corteggiato | ecco chi lo vuole il prima possibile

(Di domenica 8 gennaio 2023)è ormai messo sempre di più alle strette e il suo addio alla Juventus potrebbe avvenire con grande anticipo già a gennaio. Il mercato di gennaio è alle porte e la Vecchia Signora ha bisogno in ogni modo di capire come risolvere la grana legata ad, con il sudamericano che alla fine della stagione vedrà terminare il proprio contratto. Ansa FotoQuesta scadenza infatti risulta essere non poco problematica per la Juventus, soprattutto considerando come la Vecchia Signora debba in qualche modo poter trovare un sostituto di uno dei migliori laterali del nostro campionato. A gennaio ci potrebbe essere la necessità di venderlo, perché a quel punto diventerebbe più utile cedere il giocatore anche per pochi soldi piuttosto che vederlo andare via a parametro zero, con le offerte che non mancano. Una delle ...

Il secondo al 76': Beto si fa largo in area,per contenerlo lo strattona in area, ma anche in questo caso Marchetti lascia correre. Juventus - Udinese, per Marelli non c'era alcun rigore. ...Juventus - Udinese 1 - 0 Marcatore: 41' st Danilo. Juventus: Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6.5,6; McKennie 6, Miretti 5.5 (17'st Chiesa 6.5), Locatelli 6 (17'st Paredes 6.5), Rabiot 6.5, Kostic 6 (35'st Soulé sv); Di Maria 6 (21'st Milik 6); Kean 5 (35'st Fagioli sv). Allenatore: ... Juve, per il dopo Alex Sandro spunta anche il nome di Jordi Alba: la situazione Massimiliano Allegri, per la gara con l'Udinese dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta, Szczesny, in difesa Rugani dovrebbe giocare con Danilo ed Alex Sandro, con Bremer ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti uffici ...