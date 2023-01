Alessia Morani posta una foto | uragano di commenti sui social | che cosa dobbiamo imparare?

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ladiha suscitato discussioni e polemiche del tutto prive di logica e raziocinio. Si tratta di una vicenda paradossale, quasi grottesca: lain questione non si presta in alcun modo a critiche o reprimenda di sorta. Si tratta di un’immagine fine, elegante, molto sobria e di buon gusto. L’ex deputata del Pd nel rispondere agli ingiusti rimproveri ricevuti, inoltre, ha dato prova di intelligenza e garbo, qualità che, nonostante il differente posizionamento politico, in molti le hanno sempre tributato e riconosciuto, tanto a destra quanto a sinistra. La vicenda investe e interessa differenti temi: la libertà di espressione e di essere, il valore della bellezza e della cura di sé, l’immagine della persona impegnata in politica, il ruolo della donna nella nostra società e i limiti nell’utilizzo dei ...

