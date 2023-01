Alessandro Borghese 4 Ristoranti | le Cinque Terre nella nuova puntata | stasera su Sky e NOW

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Diciotto chilometri di pura meraviglia naturale: sono lela location delladi, in ondasu Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW. La sfida alla ricerca del miglior ristorante nel Parco Nazionale delleavviene in un luogo magico in cui le montagne dell’Appennino portano direttamente nel Mar Ligure. Istituito nel 1999, è il Parco più piccolo d’Italia ma anche il più suggestivo, comprendeborghi inerpicati sui costoni rocciosi, anticamente case di contadini e pescatori, ricchi di storia, arte e natura: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. In un luogo che convoglia al suo interno natura e storia ma ...