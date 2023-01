Albinoleffe-Pro Sesto oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023)e Proscenderanno in campo in occasione della ventunesima giornata del girone A di. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 8 gennaio con le due squadre a caccia dei tre punti: 26 punti e dodicesima posizione per i padroni di casa, quota 35 e quarta piazza per gli ospiti. La partita sarà trasmessa su Eleven Sports. Sportface.it vi offrirà una cronaca con i risultati delle partite del pomeriggio. SportFace.