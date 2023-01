Al Massimino tutto pronto per Catania Ragusa

Tutto Calcio Catania

Dice Filippo Raciti: "L'emozione di giocare alc'è ma poi in campo si azzera. Dobbiamo pensare solo a fare bene e dimenticareil resto così come abbiamo fatto all'andata, anche ...Per il derby in programma domenica al "" si attende il pienone e le previsioni dicono che ... Sugli spalti è annunciata la presenza del presidente Ross Pelligra insieme ail suo staff, ... CATANIA-RAGUSA: previsioni meteo al "Massimino" L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna Il dato d ...Gerardo Strumbo, uno degli ex rossazzurri attualmente in forza al Ragusa, sarà regolarmente a disposizione del tecnico Filippo Raciti per affrontare proprio il Catania. Il difensore ha rilasciato alcu ...