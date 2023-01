Agostini | ' Le MotoGP non devono diventare aeroplani' - FormulaPassion it

(Di domenica 8 gennaio 2023) Anche se per me continuano a esserci troppe variabili tecniche, che una domenica ti fanno dominare e altre arrivare decimo ', ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.

FormulaPassion.it

... ha commentato che in precedenza il pilota faceva l'80% del risultato, mentre nellaattuale, ... Sull'argomento è intervenuto anche Giacomo, il pilota più titolato della storia del ......della, riuscendo dopo cinquant'anni a rompere un altro record, quello del centauro italiano vincente in sella ad una moto nostrana, che apparteneva al leggendario binomio Giacomo- MV ... Agostini: "Le MotoGP non devono diventare aeroplani" Negli ultimi anni le differenze tra i piloti della MotoGP si sono via via assottigliate e a volte un ritardo di appena tre o quattro decimi dalla vetta può relegare facilmente un centauro fuori dalla ...Nei meandri di YouTube, (una info: qualche anno fa in ogni minuto venivano caricate su YouTube 300 ore di video! Della serie: YT è infinito e nessuno può vederlo tutto), insomma nei meandri di YouTube ...