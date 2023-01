Afghanistan | abisso senza fine

Leggi su panorama

(Di domenica 8 gennaio 2023) Inil governo talebano perseguita le donne e il resto della popolazione, adotta la «legge del taglione» e la lapidazione. E ora anche i cinesi, con la loro Via della seta, finiscono sotto attacco. «Salvateci. Mia madre è vedova e ha le lacrime agli occhi. Papà è stato ucciso dai talebani. Non ci permettono di andare più da nessuna parte, né a studiare, né a lavorare. Vogliamo scappare e venire in Italia, ma non ci danno neanche il passaporto. Aiutateci a trovare una nuova vita. Siete la nostra ultima speranza». La drammatica richiesta di aiuto arriva da H., una giovane di Herat, che ha fatto la giornalista prima della vittoria dei talebani. Da mesi si aggrappa a una chat con un gruppo di italiani che vuole salvarla portandola in Italia, ma i soldi raccolti non sono serviti a ottenere sotto banco i passaporti per la fuga verso la libertà. In ...