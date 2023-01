(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen —. Non sappiamo se sia corretto scriverlo senza l’asterisco ma questa è l’ultima, in ordine di arrivo, notizia dal fronte progressista occidentale che, come ormai ben sappiamo, non intende risparmiare nessuna area dell’intrattenimento. Dai film, alle serie tv, dalle fiabe, ai cartoni animati, fino ai fumetti. Tutto deve rispondere a uno dei portati più importanti del politicamente corretto: l’agenda LGBTQ+.The: The Man Who Stopped Laughing è un fumetto pubblicato dallo storico editore americano DCche è stato lanciato ad ottobre scorso negli USA. La descrizione dello stesso fumetto recita: “Il mondo ancora una volta trattiene il fiato mentre ilcolpisce ancora! Ma fino a che punto è disposto a spingersi ...

Il Primato Nazionale

Calciomercato Juventus, gode Massimiliano Allegri: mollano un obiettivo dei bianconeri chehanno il quasi via libera per il colpo a zero Rivoluzione in difesa. Questa appare essere la parola d'ordine della Juventus per la prossima stagione. Non tanto per quello che la retroguardia ...Dopo 10 minuti di grande pressione dei locali i piacentinile contromisure. Il primo tempo,...il Piacenza è in grande sofferenza. 87 Entra Onisa per Chierico. 80 La Virtus riapre la ... Adesso se la prendono pure con Joker: la DC Comics lo disegna incinto Il fantasista turco ha accusato un affaticamento muscolare in seguito al match di ieri sera, e le sue condizioni preoccupano e non poco lo staff nerazzurro. L’ex rossonero salterà sicuramente il match ...