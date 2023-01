Addio a Roberto Gentile | voce storica di Radio Subasio Il dolore di Emma e della Pausini

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nelle scorse ore è stato dato via social l’annuncioscomparsa di una delle voci storiche di. Aveva 55 anni, e da qualche settimana non era più in onda per motivi di salute, mettendo già in allarme gli ascoltatori più fedeli. Molte le reazioni dal mondomusica italiana, prime fra tutteMarrone e Laura, che hanno condiviso il lorosu Instagram., chi era lo speaker storico diGli ascoltatori diavevano notato da tempo la sua assenza, proprio per motivi di salute, ma non si aspettavo questa notizia così drammatica: lo storico speaker ...

Il Tirreno

Gentile, non è più tra noi ', esordisce il comunicato pubblicato sul sito radiosubasio.it. ' Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio, perché, come diceva sempre 'noi ...Al dolore per la scomparsa di Luca Vialli , si aggiunge anche la mamma diMancini: " ...non per mancanza di rispetto verso i milioni di persone che vorrebbero essere presenti all'ultimo... Addio Roberto, voce amica Il Tirreno Aveva smesso di andare in onda già da tempo per motivi di salute. Ora la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: è morto Roberto Gentile, storica voce della fascia mattutina di… Leggi ...Lo speaker era assente da tempo per motivi di salute, ma gli ascoltatori lo hanno ricordato con affetto sui social, così come i volti noti della musica ...