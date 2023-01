Ad Amici il ritorno di Ermal Meta e Vessicchio | con Fiorella Mannoia e non solo | ospiti e anticipazioni dell’8 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una puntata ricca dila prima didi Maria De Filippi nel 2023. Sono attesi giudici speciali dal mondo della musica italiana, ma anche un ex concorrente che presenterà il nuovo singolo proprio nella scuola televisiva che l’ha lanciato. Torna “a casa” Aka 7even per presentare il brano Non Piove Più, suo ultimo singolo in radio. Ma nonquesto: a giudicare la gara di canto ci saranno due cantanti molto apprezzati nella penisola, ed apprezzati anche da Maria De Filippi. Adl’8arrivanoed. Lei, una delle voci femminili più apprezzate nello scenario nostrano; lui, uno dei cantautori più raffinati che advanta la partecipazione in qualità di giudice del ...