Aboubakar lascia l’Al Nassr | “Mi sono allenato con Ronaldo e Messi è migliore di lui”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Vincenthato di recenteda svincolato, ma ha fatto in tempo ad allenarsi con Cristiano, nuova stella del club saudita. Il Mundo Deportivo però riporta una frase dell’attaccante del Camerun, che non ha evidentemente stretto una profonda amicizia con CR7 in questi pochi giorni da compagni di squadra: “Ho sempre pensato chefossedi, e dopo essermicon lui ho capito di avere pienamente ragione”. SportFace.

Il Posticipo

