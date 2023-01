Aboubakar dopo l’addio all’Al-Nassr | «Ora so chi è più forte tra Messi e Ronaldo…»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Vincent, ex attaccante dell’Al-e protagonista al Mondiale con il Camerun, ha stuzzicato Cristiano Ronaldo Vincent, ex attaccante dell’Al-e protagonista al Mondiale con il Camerun, ha parlato a Mundo Deportivo. RONALDO – «Ho sempre pensato chefosse migliore di Ronaldo, eessermi allenato con lui ho capito di avere pienamente ragione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

