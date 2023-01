A1 bloccata ad Arezzo per scontri tra ultras di Napoli e Roma | romanista ferito VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ un tifosonista la persona rimasta ferita a seguito degliin A1 avvenuti nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto appreso da fonti di polizia, sarebbe rimastoin modo lieve da un’arma da taglio. Non c’è stato per lui alcun intervento dei sanitari inviati dal 118: da quanto appreso si sarebbe recato autonomamente all’ospedale San Donato di. A seguito deglitra i tifosi che hanno portato al blocco del traffico in A1, poi ripreso, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino est, nel comune di Civitella Val di Chiana, si sono formati 15 km di coda in direzione del capoluogo toscano tra Monte San Savino e, in direzione di Firenze. E’ quanto si ricava dal sito di Autostrade. “Sulla A1 ...