A Masterchef sono troppo spietati? «Ricordatevi che siamo anche delle persone»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Quando è stato eliminato daper aver sbagliato gli gnocchi al pesto e la cotoletta alla napoletana, il fotografo trentino 34enne Francesco Girardi ha sbottato verso i giudici del programma Sky. «E voi, ogni tanto, che avete davanti non solo degli aspiranti chef ma». Il Corriere della Sera racconta l’episodio e il gelo che è calato in studio dopo le parole del concorrente escluso. Gli ha risposto solo Cannavacciuolo: «Lo sappiamo, altrimenti nessuno andrebbe avanti». Il web, dopo le parole di Girardi, si è schierato dalla sua parte. Il quotidiano intervista il diretto interessato. «Non mimai sentito trattato da loro in modo irrispettoso, nutro per tutti e tre grande stima. Non li ho trovati arroganti né maleducati o fuori luogo: i ...