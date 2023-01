Zucchero dovrà risarcire l’ex amico | “Lo diffamò in un libro”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il tribunale civile di Massa ha condannato per diffamazioneFornaciari obbligandolo ai danni morali a un exdefinito, nel suoautobiografico “Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita” (Mondadori, 2011), un poco di buono, donnaiolo e nullafacente: la rockstar gliversare 37 mila euro. Per il giudice Domenico Provenzano, riferisce il “Corriere Fiorentino” dando la notizia della sentenza, le espressioni utilizzate nell’autobiografia sono “lesive della reputazione” e hanno “compromesso le relazioni sociali e familiari della parte offesa, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati”. Per Adelmo Fornaciari, vero nome del popolare cantautore, quelle espressioni erano funzionali alla “trama narrativa”. Ma per il giudice ...

