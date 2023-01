Zucchero condannato per diffamazione | la vicenda

Il Fatto Quotidiano

Il tribunale civile di Massa haper diffamazioneFornaciari obbligandolo a risarcire i danni morali a un ex amico definito, nel suo libro autobiografico "Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita" (...Il tribunale civile di Massa haper diffamazioneFornaciari obbligandolo a risarcire i danni morali a un ex amico definito, nel suo libro autobiografico 'Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita' (... Zucchero condannato a pagare 37 mila euro per diffamazione di un suo ex amico: ecco come lo ha definito nel… Il cantante Zucchero dovrà risarcire con 37mila euro un suo ex amico, che definì «donnaiolo e nullafacente» nella sua autobiografia. Lo ha deciso il tribunale civile ...Zucchero condannato per diffamazione, il cantante è obbligato a pagare un'ingente somma di denaro a un amico che gli ha fatto causa ...