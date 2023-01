Zucchero condannato per diffamazione | dovrà risarcire un ex amico | cos’è successo

La Repubblica Firenze.it

Le fan si ribellanoe l'ex amico 'donnaiolo e nullafacente':, dovrà risarcirlo con 37mila euro La felicità di Billy Idol Billy Idol , all'anagrafe William Broad originario dell' ...per diffamazione, definì un'amico 'donnaiolo' Il tribunale civile di Massa haper diffamazioneFornaciari obbligandolo a risarcire i danni morali a un ex amico ... Nell'autobiografia diffamò un ex amico, Zucchero condannato a risarcire 37 mila euro Billy Idol ha ottenuto la sua stella personale nella Hollywood Walk of Fame, una delle passeggiate più famose al mondo. Il musicista è stato omaggiato con ...Il cantante Zucchero dovrà risarcire con 37mila euro un suo ex amico, che definì «donnaiolo e nullafacente» nella sua autobiografia. Lo ha deciso il tribunale civile ...