Zucchero condannato a pagare 37 mila euro per diffamazione di un suo ex amico | ecco come lo ha definito nel suo libro

Il tribunale civile di Massa haper diffamazioneFornaciari obbligandolo a risarcire i danni morali a un ex amico definito, nel suo libro autobiografico 'Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita' (...Sconfitta in tribunale per Adelmo Fornaciari, in arte. Il cantante reggiano, ma trapiantato da tempo in Versilia, è statodal tribunale civile di Massa per diffamazione nei confronti di un suo ex amico e dovrà ora pagare 37mila euro ... Zucchero condannato a pagare 37 mila euro per diffamazione di un suo amico: ecco come lo ha definito Il cantante Zucchero dovrà risarcire con 37mila euro un suo ex amico, che definì «donnaiolo e nullafacente» nella sua autobiografia. Lo ha deciso il ...Condannato per diffamazione Zucchero Fornaciari obbligato a risarcire i danni morali a un ex amico definito, nel suo libro autobiografico "Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita", un poco ...