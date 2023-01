Zelensky | tregua falsa | pace solo quando saranno espulsi

Il Sole 24 ORE

- Putin ha partecipato, in solitudine, alla messa nella cattedrale dell'annunciazione.ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della chiesa ortodossa ucraina del patriarcato di MoscaCosì il presidente ucraino Voldymyrnel suo consueto discorso serale quasi allo scadere della "" annunciata da Mosca. . Ucraina ultime notizie. Londra, a marzo conferenza sui crimini di guerra in Ucraina. Zelensky ... Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di aver violato la tregua natalizia proposta da Putin. Ecco le dichiarazione rilasciate in merito.L'accusa: i russi attaccano in sette regioni. A Kharkiv la Cattedrale greco-cattolica diventa oasi di speranza oltre le bombe. La storia della famiglia che porta i canti fra gli sfollati ...