Zelensky sospende la cittadinanza a 13 sacerdoti filorussi Mosca | “E’ satanismo”

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della chiesa ortodossa ucraina che fanno capo al Patriarcato di Mosca: lo riferisce l'agenzia Unian. Il decreto non è stato reso pubblico, in quanto contiene informazioni personali. L'intelligence ucraina ha condotto perquisizioni in alcune chiese a seguito delle quali sono stati trovati sacerdoti con passaporti russi e materiale propagandistico.