Zelensky sospende la cittadinanza a 13 preti “filorussi” Mosca | “È satanismo” Ma per gli 007 ucraini…

Lo riferisce l'agenzia di stampa Ukrinform, che ha visto il decreto firmato dae che non è stato finora reso pubblico in quanto contiene informazioni personali. Tra i destinatari c'è il ...A diffondere la notizia della sospensione, l'agenzia di stampa Ukrinform, che ha visto il decreto firmato dae che non è stato reso pubblico, in quanto contiene informazioni personali. Tra i ... Zelensky sospende la cittadinanza a 13 sacerdoti filorussi. Mosca: la decisione "è satanismo" Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della chiesa ortodossa ucraina che fanno capo al Patriarcato di Mosca: lo riferisce l’agenzia Unian. Il decreto ...L'intelligence ucraina ha condotto perquisizioni in alcune chiese a seguito delle quali sono stati trovati sacerdoti con passaporti russi e materiale propagandistico.