Zappacosta | nuovo acquisto per l’Atalanta sulla fascia sperando nell’integrità fisica

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un ritorno assai positivo per l’esterno delDavide: assist decisivo e tante speranze nerazzurre? Per quello che ha fatto vedere contro lo Spezia il ritrovato Davideassolutamente si. L’infortunio non gli ha permesso di cominciare al meglio la stagione 2022 2023, e il suo ritorno poteva sembrare assai preoccupantecarta: non tanto per la qualità del giocatore, bensì per le continue ricadute settimanali nel momento in cui risultava pronto. Subentrato al posto di Maehle, l’ex Chelsea ha subito una falsa partenza con un cartellino giallo, poi riprende confidenza con la sua vecchia casa mettendo le alidestra. Si dimostra rapido e capace di gestire gli spazi: garantendo l’assist ...

