X Municipio | più corse per le linee bus 04 barrato | 063 e 06 scolastico | i nuovi orari

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ostia – Ancora novità sul fronte del trasporto pubblico locale su gomma nelX. Come fa sapere il Presidente della Commissione III Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo, “da lunedì 9 gennaio sarà ulteriormente potenziato il servizio ordinario tra le fasce delle ore 12.00 e le ore 16.00 e tra le ore 20.00 e le ore 21.30 dellebus 04e dello 063 per i territori di Dragona e Bagnoletto. Le partenze delle nuoveaggiuntive rispetto alle attuali programmate dal lunedì al venerdì dal capolinea della Stazione di Acilia nei pressi della ferrovia della Roma Lido per le04e lo 063 saranno le seguenti: Linea bus 04aggiuntive alle ore 12,12 – 12,58- 13.41 – 14,24 – 15,07 – 15,50; nelle ...