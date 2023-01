WWE | Stephanie McMahon rassicura i dipendenti WWE dicendo “non saranno tempi spaventosi”

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Co-CEO della WWEhato i propriche il ritorno di Vincedi venerdì come membro del consiglio di amministrazione non è una causa di preoccupazione. Come detto al meeting con i, chiamato da PWInsider “rah-rah meeting“,ha ribadito che il ritorno del parte nella compagnia serve solamente per trovare potenziali acquirenti per la federazione, cosa che potrebbe portare al miglioramento delle condizioni di diverse superstar. “Quindi grazie di nuovo a tutti. È un momento emozionante. Non dovrebbe essere un momento spaventoso. È un momento emozionante per la WWE. Il nostro fondatore è tornato e ci aiuterà a dirigere questo progetto.” Ha detto...

