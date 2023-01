WWE | Si stanno tenendo lontani dall’opinione pubblica altri segreti di Vince McMahon

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 gennaio 2023)è tornato nel Consiglio di Amministrazione WWE. A quanto pare ha cercato di tornare in WWE il 27 dicembre, tentando di tornare e di mantenere il controllo creativo della società. Il Consiglio di Amministrazione ha votato all’unanimità per il no. Tutto ciò ha scatenato la situazione che vediamo oggi, in cui Mrè tornato con le sue sole forze. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha dichiarato che ci sono ancora più cose su questa situazione diche il Consiglio di Amministrazione della WWE sta cercando di tenere lontane dalle orecchie del pubblico. Non è stato specificato esattamente cosa stiano nascondendo, ma sembra che sia sufficiente per giustificare un tale sforzo: “Se ci dovesse essere un voto unanime per vendere la compagnia, non è che lo ...