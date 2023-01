WWE | Sami Zayn sul punto di essere licenziato dalla Bloodline | poi le scuse

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il primo “WWE SmackDown” del 2023 è stata molto emozionante per, che ha iniziato la serata suldicome membro della, ma l’ha conclusa condividendo i popcorn con Roman Reigns dopo che “The Tribal Chief” si è scusato per averlo maltrattato all’inizio della serata. All’inizio della serata, Reigns ha incolpatoper la sconfitta contro Owens e John Cena nell’ultimo SmackDown del 2022, conclusosi con la vittoria di Owens su. Tuttavia, nel corso della serata, Reigns si è scusato conper aver sfogato le sue frustrazioni su di lui, arrivando a dire che “nessuno merita ditrattato così” davanti a un pubblico televisivo mondiale. I fan sui social media ...

Roman Reigns si è dimostrato molto compiaciuto del suo gesto di fedeltà e i quattro della Bloodline hanno finalmente accettatoZayn all'interno della loro famiglia. Dove vedereSurvivor ......Zayn) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore commesso e di come il 5 novembre verrà messo in imbarazzo dinnanzi al mondo intero. Dove vedere... WWE Smackdown 30 dicembre 2022, risultati e report: John Cena e Kevin Owens contro Roman Reigns e Sami Zayn Sami Zayn affronterà l'ex migliore amico Kevin Owens nella prossima puntata di SmackDown in un derby tutto canadese.La The Bloodline ha aperto l'ultima puntata di Friday Night SmackDown, mostrando le prime tensioni all'interno del gruppo.