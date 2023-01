WTA Hobert 2023 | Bouzkova e Mertens le migliori teste di serio | Bronzetti per sorprendere

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Siamo a metà percorso per la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam del. Da lunedì 9 gennaio comincerà il torneo WTA di Hobart, capitale della Tasmania, arrivato all’edizione numero 29 e rimasto ‘in panchina’ nelle ultime due stagioni per la pandemia di Covid-19. In passato nomi illustri come Elena Rybakina e Garbine Muguruza si sono portate a casa la corona, e in tante si sfideranno per vincere il torneo. Le prime duedi serie sono ricoperte da Marieed Elise. La ventiquattrenne ceca è una tennista in ascesa, che ha toccato da poco il suo miglior ranking (numero 24 al mondo) e a caccia della stagione della consacrazione, mentre la belga ha una storia interessante qui a Hobart, avendo vinto nella capitale della Tasmania i primi due tornei della sua carriera, nel 2017 e nel ...