Wta 500 Adelaide 2 2023 | Camila Giorgi fuori al primo turno di qualificazioni

(Di sabato 7 gennaio 2023) Inizia con una sconfitta iltennistico di, al rientro dopo quattro mesi di stop. La marchigiana, che infatti non giocava dagli scorsi Us Open, si è arresa a Sorana Cirstea neldidel WTA 500 di2. Un po’ di rammarico per l’azzurra, che si è trovata a condurre di un set e di un break sul 7-5 3-1. Da quel momento, però, la rumena ha messo a segno un incredibile parziale di undici games a uno, andando a vincere con lo score finale di 5-7 6-4 6-0. Ora peril trasferimento a Melbourne per ilslam stagionale. SportFace.

