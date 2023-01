WIVA | Primi Match annunciati per “Genesi 2023”

(Di sabato 7 gennaio 2023)per “” in programma Sabato 28 Gennaio a Bastiglia (MO), che festeggerà il 10° anniversario della federazione: -Shock difenderà il Campione d’Italiacontro Rocco Garzya;-I Wild Boyz (Puck & Tsunami) difenderanno i Campioni di Coppiacontro Psycho Rhapsody (Jacob & Merak);-Gli Autentici (On. Malacarne & Walter Ego) affronteranno Mr. PDP & Makro Diamond;-Luke Zero affronterà Giant Warrior; Infoline 3313144495 Biglietti Online QUI

Zona Wrestling

" Titoli nuovi, regole nuove, idee nuove ed originali! Siamo onorati e lieti di essere i... detengono ora ben 3 titoli di coppia contemporaneamente: i Titoli di Coppia dellaWrestling, i ..." Titoli nuovi, regole nuove, idee nuove ed originali! Siamo onorati e lieti di essere i... detengono ora ben 3 titoli di coppia contemporaneamente: i Titoli di Coppia dellaWrestling, i ... Zona Wrestling Awards 2022 – Unified Italian Awards iIl 2023 della AWS partirà con una interessante novità nell'ambito delle sue relazioni con le realtà europee. La federazione sammarinese infatti è entrata a far parte del circuito UEWA (Union Of Europ ...Dalla data odierna, per la prima volta in oltre 30 anni di vita, La Repubblica di San Marino è entrata a far parte della Lega Europea del Wrestling ...