Von der Leyen a Roma | tutti i dossier sul tavolo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo Manfred Weber e Olaf Scholz, è la volta di Ursula von der. Nel giro di pochi giorni il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato l’esponente del Ppe e lunedì incontrerà (con il ministro Raffaele Fitto) il presidente della Commissione Europea, che sarà nella capitale italiana. Nell’incontro verranno affrontate strategie e alleanze, oltre che emergenze come il caro energia, il Covid, il Pnrr e la crisi in Ucraina. Temi Ursula von dertorna lunedì in Italia dove parteciperà alla presentazione del libro “Saggezza e audacia” curato da Claudio Sardo che raccoglie gli interventi di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo e prematuramente scomparso lo scorso anno, e dove incontrerà la presidente del Consiglio e l’ex premierno Prodi. Per Meloni si tratta del terzo incontro europeo, anche se breve, ...

Agenzia ANSA

... UrsulaLeyen. Il faccia a faccia avverrà lunedì 9 gennaio, a Palazzo Chigi. Meloni riceveràLeyen attorno all'ora di pranzo, dopo che la presidente della Commissione avrà partecipato ...Un'iniziativa annunciata da UrsulaLeyen a settembre, e che si prefigge l'obiettivo di mettere a terra quasi un decennio di iniziative ma che hanno portato a risultati del tutto ... Von der Leyen incontrerà Meloni. 'Discussione su temi europei' In primo piano il dossier migranti, ma anche le future strategie europee legate sia alle prossime elezioni che alle emergenze come il dossier energetico, il Covid e il Pnrr ...Per quanto riguarda l’adozione di nuove regole più funzionali alle esigenze degli Stati di primo approdo, tra i quali anche l’Italia, da gennaio e per i prossimi sei mesi la presidenza di turno del Co ...