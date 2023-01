Volley | Superlega 2022 2023 | Modena super | 3-0 a Civitanova e secondo posto solitario

(Di sabato 7 gennaio 2023) La cronaca di Valsa Group-Cucine Lube3-0 (25-16, 25-21, 25-19), big match della terza giornata di ritorno delladimaschile. Al PalaPanini prestazione maiuscola dei padroni di casa, che sfruttano anche una serata a dir poco opaca della Lube per staccare i diretti rivali in classifica e portarsi al. Per gli ospiti una partita davvero complicata, con l’obiettivo di trovare pronto riscatto martedì nella trasferta di Lisbona in Champions League. Earvin Ngapeth con 12 punti è il miglior marcatore dia fine partita, ben coadiuvato da Rinaldi e Lagumdzija con i loro 10 punti a testa. Yant è l’unico in doppia cifra di ...

La diretta testuale live di Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova , partita valevole per la terza giornata di ritorno della regular season di2022/2023 dimaschile. Dopo una breve pausa, il massimo campionato italiano torna in campo subito con un big match. Le due formazioni sono infatti entrambe a quota 26 punti, alle ...2022 - 2023Squadra Sir Safety PerugiaPrimo match e prima trasferta del 2023 per la Sir Safety Susa Perugia! Il nuovo anno bianconero riparte da Verona dove i Block Devils, ...