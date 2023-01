Volley | Serie A1 femminile | il 2023 si apre con la vittoria di Chieri sul campo di Casalmaggiore

(Di sabato 7 gennaio 2023) Con il match odierno tra la Trasportipesantie la Feneraha avuto inizio ildellaA1 di2022-, primo scontro del girone di ritorno (valido per la quattordicesima giornata). La sfida si preannunciava entusiasmante e, di fatto, così è stato, decisasi soltanto al quinto set: a conquistare il successo, in trasferta, è la Feneracon il punteggio di 2-3 (25-19, 19-25, 17-25, 25-20, 12-15). Le ragazze guidate da Giulio Bregoli hanno avuto la meglio a discapito delle cremonesi al quinto e decisivo set (tie-break) al termine di un incontro molto equilibrato e vissuto alla fine sul filo del rasoio: il match inizia nel migliore dei modi per le padrone di casa che si portano in vantaggio per 1-0 (con ...

Incomincia il girone di ritorno dellaA - 1 femminile che spalma la prima giornata della seconda fase in tre giorni. A Cremona si è giocato l'anticipo con un tributo a Vialli.Chieri batte Casalmaggiore nella partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season diA1 Femminile 2022/2023 di. Un match molto intenso, come da previsioni, con le due squadre che hanno dato spettacolo fino all'ultimo con continui cambi di equilibri di risultato: termina ... Pallavolo Lega Maschile – Dal prossimo week ci sarà "Soundtrack Volley", una libreria musicale libera da diritti creata per essere colonna sonora delle gare di Serie A Il Volley Offanengo dà il benvenuto ad Alessia Pomili (classe 2000 192cm), centrale che da oggi è una giocatrice della Chromavis Eco DB e integra il roster a disposizione di coach Giorgio Bolzoni per ...