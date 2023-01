Volley femminile | Serie A1 | Conegliano | Scandicci e Novara vincono Haak | Karakurt e Antropova decisive

(Di sabato 7 gennaio 2023) Questa sera si sono disputate quattro partite valide per la 14ma giornata dellaA1 di. Il campionato è tornato in scena dopo la sosta di Capodanno e si è aperto il girone di ritorno, con la vittoria delle prime due della classe.ha surclassato Bergamo con un secco 3-0, imponendosi in trasferta (primi due set dominati, poi qualche tentennamento nel terzo parziale e rimotna da 24-22) confermandosi al comando della graduatoria. Le Campionesse del Mondo sono state trascinate dalla scatenata opposto Isabelle(22 punti), ma la regista Joanna Wolosz ha ben sfruttato anche le schiacciatrici Kathryn Plummer (12) e Alessia Gennari (8). Da annotare il gradito rientro della centrale Sarah Fahr (6) dopo gli infortuni, affiancata da Federica Squarcini (7). Alle padrone di casa, ...

