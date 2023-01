Volevo essere Gianluca Vialli

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 7 gennaio 2023) A mia madre piaceva Roberto Mancini, perché era bello ed elegante, col ciuffo sempre perfetto, come se giocasse con un pettine nei pantaloncini; per anni mamma ha mimato con le mani i colpi di tacco di Mancini in un modo tutto suo, come se quei colpi di tacco lasciassero scie di profumo. A mio padre piaceva Attilio Lombardo, perché era pelato come lui e perché a Genova gli avevano dato quel soprannome, Braccio di Ferro, che a papà – marinaio e pescatore – faceva simpatia. A mio fratello, che era (ed è ancora) genoano, di quella Sampdoria non piaceva nessuno. Ad allenarla c’era Vujadin Boskov, che piaceva a tutti. A me piaceva. Negli album delle figurine degli anni Ottanta eravamo abituati ad appiccicare facce di attaccanti che sembravano davvero troppo adulti per permetterci di immedesimarci. Erano gli anni di Bettega, Rummenigge, ...