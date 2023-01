Volano i prezzi del gasolio | in autostrada verso i 2 | 5 euro al litro

(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA – Ancora rialzi per idi benzina e. Lo denuncia il Codacons che, analizzando icomunicati oggi dai gestori, registra listini record in alcune zone. In base agli ultimi dati disponibili, sull’isola di Vulcano ilha raggiunto quota 2,349alin modalità servito, 2,239la benzina. A La Maddalena, in Sardegna, la benzina sale a 2,087al, 2,229il. A Ischia undi verde costa oggi 2,054, il diesel vola a 2,104. Proibitivi iin, dove ilviaggia2,5 ...

Sky Tg24

Chiude la top degli aumenti deiil pollame con +13,4 per cento. Per la top ten 2022 dei ... Al secomo posto i voli internazionali che nel 2022dell'85,9% rispetto all'anno precedente. ...Chiude la top degli aumenti deiil Pollame con +13,4 per cento. Per la top ten 2022 dei ... Al 2 posto i Voli internazionali che nel 2022dell'85,9% rispetto all'anno precedente. Medaglia ... Carburanti, volano prezzi benzina e diesel: gasolio verso 2,5 euro al litro in autostrada ROMA - Ancora rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini ...L'Unione consumatori elabora i dati Istat sull'inflazione: maggior spesa media di 513 euro in un anno per ogni nucleo familaire. Dopo i prodotti a base di cereali, gli aumenti più alti riguardano i ve ...